Евродепутат: У ЕС есть доказательства присутствия российских войск в Украине

Об этом рассказал DW евродепутат от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален.

"Конечно, мы их имеем. У нас есть сателлитные снимки. От Кремля мы уже слышали: нет российских войск в Крыму, а сейчас их "нет" на Востоке Украины. Однако все знают, что это ложь", - заявил евродепутат.

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По его словам, ЕС имеет доказательства, НАТО имеет доказательства, но Путин их все равно будет опровергать и отрицать.

"Хотя если российских войск в Украине нет, то откуда берутся тела убитых российских солдат? Откуда поступают раненые в госпитале Ростова и Санкт-Петербурга? Это нонсенс", - подчеркнул он.

Евродепутат отмечает, что российская официальная власть просто врет.

"Да, это чистейшей воды ложь и агитационная пропаганда, которой, к сожалению, многие верят. И Путин будет продолжать делать то, что ему нравится: направлять войска или отзывать их. Ему нельзя доверять", - заявил евродепутат.