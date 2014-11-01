С сегодняшнего дня начинает работать новый состав Еврокомиссии

С сегодняшнего дня начинает работать новый состав Европейской комиссии во главе с Жаном-Клодом Юнкером.

Новый состав Еврокомиссии теперь будет насчитывать сразу 28 комиссаров, сообщает "Эхо Москвы".

Новая Еврокомиссия призвана вывести ЕС из кризиса. Именно так сформулировал основные задачи этого органа власти его председатель, экс-премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Выводить Европу из кризиса будут 28 комиссаров, среди которых 9 женщин. Основной принцип остался прежним – по одному человеку от каждой европейской страны.

С согласованием нового состава комиссии в Европарламенте у Юнкера особенных трудностей не возникло. Пришлось забраковать лишь одну кандидатуру. Из-за претензий парламентариев Юнкеру пришлось отказаться от сотрудничества с экс-премьером Словении Аленкой Братушек. Ей прочили портфель еврокомиссара по энергетике. В итоге этот пост достался словаку Марошу Шефковичу.

Читайте такжеПорошенко обсудил с новым Главой Европейской Комиссии ситуацию в Украине В комиссии останутся многие старые комиссары, они просто переменят кресла. Так, бывший комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер станет комиссаром по информационной политике.

Срок полномочий новой еврокомиссии рассчитан до 2019-го года.