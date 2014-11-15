Порошенко подписал указ, предусматривающий эвакуацию госучреждений из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым предусмотрена отмена закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом пишет ТСН.

Отменить закон должна Верховная Рада. Указом предусмотрено ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 4 ноября. В нем СНБО осуждает и не признает так называемые "выборы" на оккупированных территориях Востока Украины, которые провели террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Ведь так называемое "волеизъявление" состоялось вопреки Конституции и законам Украины. В соответствии СНБО также поддержал отмену закона об особом статусе отдельных территорий Донбасса.

Кабмину поручили обеспечить жителей Донетчины и Луганщины гуманитарной помощью, "предусмотрев, в частности, ее маркировку государственной символикой Украины". Также правительство должно донести до народа, что государство заботится о жителях оккупированного Донбасса, предоставляет им "гуманитарку", а также информировать о военно-политической ситуации в государстве.

В течение недели правительство должно определиться, кто и из каких финансовых источников будет рассчитываться за потребленные энергоносители на оккупированном Донбассе. Одновременно в решении СНБО отмечается, что Кабмин должен принять меры по обеспечению бесперебойного электро- и газоснабжения на Востоке Украины.

"Принять меры по прекращению на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций, их филиалов (отделений), представительств; эвакуации работников (с их согласия); вывоз в случае возможности имущества и документации; перевод государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления ... на работу в другую местность", - говорится в документе.

"Эвакуации" также подлежат суды.

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В течение двух недель должны создать межведомственную комиссию по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в Бюджетный кодекс внесут изменения относительно особенностей взаиморасчетов госбюджета с местными бюджетами. Введут особый порядок учета налогоплательщиков в зоне АТО, а также уплаты ими налогов и сборов.

Минюст должен срочно вывезти из оккупированных территорий всех заключенных и тех, кто находится под стражей.

"Внести предложения по амнистии лиц, отбывающих наказание в этих учреждениях и осуждены за преступления небольшой и средней тяжести", - уточняется в документе.

Центральные государственные органы должны определиться, как будет работать финансово-банковская система на оккупированном Донбассе. В то же время должны отремонтировать поврежденную боевыми действиями инфраструктуру, чтобы люди не замерзли зимой.

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"Обеспечить ... направления заявления от имени Украины в адрес Генерального секретаря Совета Европы о принятии Украиной на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях в связи с имеющейся общественной опасностью, которая угрожает жизни нации, мероприятий, которые отступают от обязательств Украины по Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод; информирование Генерального секретаря Совета Европы о принятых Украиной мероприятиях и причинах их применения", - отмечается в документе.

"Предложить Национальному банку Украины принять в месячный срок меры относительно прекращения обслуживания банками счетов, в том числе карточных, открытых субъектам хозяйствования всех форм собственности и населению на отдельных территориях в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", - говорится в решении СНБО, которое своим указом ввел в действие президент.