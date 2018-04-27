Историческая встреча: лидеры КНДР и Южной Кореи перешагнули границу между странами (видео)

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Читайте такжеКим Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи ядерными испытаниями Лидеры двух стран встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Они пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались, демонстрировали гостеприимство и шутили.

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