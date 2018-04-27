Историческая встреча: лидеры КНДР и Южной Кореи перешагнули границу между странами (видео)
11:18, 27 апреля 2018Политика
118
Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.
Лидеры КНДР и Южной Кореи перешагнули границу между странами
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
Читайте такжеКим Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи ядерными испытаниями
Лидеры двух стран встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Они пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались, демонстрировали гостеприимство и шутили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Историческая встреча лидеров лидеров КНДР и Южной Кореи