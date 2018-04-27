Историческая встреча: лидеры КНДР и Южной Кореи перешагнули границу между странами (видео)

11:18, 27 апреля 2018
Политика
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

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Лидеры двух стран встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Они пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались, демонстрировали гостеприимство и шутили.

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Новость в сюжете: Историческая встреча лидеров лидеров КНДР и Южной Кореи
Теги: #встреча#КНДР#Ким Чен Ын#Мун Чжэ Ин