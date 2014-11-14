В "Народном фронте" заявляют, что проект коалиционного соглашения готов на 95%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил участник коалиционных переговоров от “Народного фронта” Вячеслав Кириленко сегодня в комментарии журналистам во время презентации проекта соглашения в части реформ.

“Сегодня мы завершили работу над согласованием рабочей группой в составе пяти политических сил проекта текста коалиционного соглашения. Причем все разделы, которые касаются содержания реформ, согласованы. Регламент мы также обсуждали, и в основном пришли к согласию”, - сказал он и добавил, что некоторые вопросы необходимо “отшлифовать”.

В частности, добавил Кириленко, это касается преамбулы.

“Вся основная работа на 95% завершена. Те 5%, которые остаются, будут завершены в среду”, - сказал Кириленко.

Читайте такжеЯценюк озвучил предложения относительно возможных будущих министров (полный список)По его мнению, после этого функции рабочей группы будут завершены, и начнется работа над подготовкой первого заседания новой Верховной Рады.

“По нашему мнению, не будет никаких задержек с объявлением коалиции. В том числе и относительно решения кадровых вопросов, что будет сделано в первый день работы новоизбранной Верховной Рады”, - сказал Кириленко.