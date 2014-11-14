Порошенко уверен в быстром формировании проевропейского правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мароше Шефчовичем в Киеве.

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"Мы попробуем сформировать новое правительствов ближайшее время и обещаем, что оно будет проевропейским, ориентированным на проведение реформ", - сказал президент.