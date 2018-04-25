"Подло и спланировано": Венгрия вновь обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств

08:11, 25 апреля 2018
Политика
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Сийярто снова критикует украинские инициативы / фото news.church.ua

Венгрия обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств из-за предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в закон о гражданстве.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине «президент вместе с Верховной Радой» шаг за шагом «беспрецедентно подло и заранее спланировано» наступают на права нацменьшинств в ответ на предложение принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах другой страны.

Сийярто утверждает, что Украина, с одной стороны, пытается попасть в НАТО, а с другой – будет лишать украинского гражданства тех лиц, которые приобрели гражданство другой страны – члена Альянса, поскольку это якобы является угрозой для национальной безопасности Украины.

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«Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», – заявил министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.

Также основанием потери гражданства является "использование совершеннолетним лицом, которое приобрело гражданство Украины, избирательного или другого права, которое ему дает иностранное гражданство".

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Теги: #Крым#Украина#гражданство#Венгрия