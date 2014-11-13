За сутки боевики 44 раза обстреляли силы АТО, четверо военных погибли

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, ночью бандиты обстреляли украинские подразделения, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Пески и Николаевка. Из стрелкового оружия террористы вели огонь по блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах в районе Дебальцево, с минометов - по Каменке и Павлополю.

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Силы АТО наносили огневые удары в ответ, уничтожали огневые точки боевиков.

Обстановка в районе Донецкого аэропорта и на юге зоны АТО - под украинским контролем.

В течение суток боевики неоднократно обстреливали мирных жителей Донбасса, в частности вели артиллерийский огонь по Гранитному и стреляли из минометов по Крымскому.