Председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь во время съезда представил стратегию развития Украины

По его словам, на протяжении последних четырех лет украинская власть так и не предложила четкой стратегии экономического роста.

Партия «Відродження» разработала стратегию развития Украины, получившую название «Собственный путь Украины».

Об этом 20 апреля во время выступления на VII Съезде политсилы в Киеве заявил председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь.

По его словам, на протяжении последних четырех лет украинская власть так и не предложила четкой стратегии экономического роста. А единственным планом действий в экономике сегодня является Меморандум с Международным валютным фондом.

«В итоге мы имеем катастрофические последствия для страны. Государственный долг уже превысил 2 трлн гривен, или 70% ВВП. Сам показатель валового внутреннего продукта сократился почти вдвое – на 48%, до $95,4 млрд в 2017 году. С 2014 года гривня обесценилась более чем в три раза, цены выросли в среднем в 2,2 раза, а размеры государственных социальных выплат отстают от инфляции почти на 50%. Тарифы на коммунальные услуги, которые были повышены именно по требованию МВФ, «добивают» и украинское население, и украинскую промышленность. Этот перечень можно продолжать долго! Мы не согласны с такой политикой власти, мы – единственная политическая сила в парламенте, которая требует изменений. И поэтому мы первыми разработали новую экономическую стратегию для Украины», – отметил Виктор Бондарь.

Он подчеркнул, что целью экономической стратегии, разработанной Партией «Відродження», является защита отечественных производителей, развитие промышленного производства и создание стимулов для увеличения украинского экспорта.

«Стратегия «Собственный путь Украины» базируется на простой идее, которую ежедневно поддерживают все больше украинцев: нашей стране не стоит слепо и безоговорочно руководствоваться советами международных кредиторов, наших международных партнеров. Украина должна идти своим путем, опираясь на внутренние ресурсы и национальные интересы. Суть этой стратегии – опора на собственные силы и ресурсы, подчиненность политики экономическим интересам. То есть подъем экономики должен стать национальным приоритетом. Украине нужно отказаться от внешнего диктата и управления. Нам предстоит думать не о том, где и у кого одолжить деньги, а о том, как самим их заработать!» – сказал председатель Партии «Відродження».

И сообщил, что для реализации стратегии в жизнь Партия «Відродження» уже зарегистрировала в Верховной Раде ряд законопроектов, направленных на создание стимулов для возрождения украинской промышленности.

«Пора прекратить безумную практику принесения насущных экономических интересов страны в жертву геополитическим фантазиям. Мы не должны искать «старшего брата» или покровителя. Мы должны искать рынки сбыта украинской продукции. Если мы хотим жить, как в Европе, то должны сами строить Европу в своей стране. Наша задача – выйти на ежегодное увеличение ВВП на 7-10%. Мы готовы объединять вокруг этих идей экономического возрождения Украины людей здравого смысла. Людей, готовых оставить в стороне пустые иллюзии, экономически необоснованные надежды и взяться за реальное возрождение экономики Украины», – подчеркнул председатель Партии «Відродження».

Как сообщалось ранее, на VII Съезде Партии «Відродження» было объявлено о том, что политическая сила будет участвовать в президентских и парламентских выборах.