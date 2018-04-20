Председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь во время съезда представил стратегию развития Украины
Партия «Відродження» разработала стратегию развития Украины, получившую название «Собственный путь Украины».
Об этом 20 апреля во время выступления на VII Съезде политсилы в Киеве заявил председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь.
По его словам, на протяжении последних четырех лет украинская власть так и не предложила четкой стратегии экономического роста. А единственным планом действий в экономике сегодня является Меморандум с Международным валютным фондом.
«В итоге мы имеем катастрофические последствия для страны. Государственный долг уже превысил 2 трлн гривен, или 70% ВВП. Сам показатель валового внутреннего продукта сократился почти вдвое – на 48%, до $95,4 млрд в 2017 году. С 2014 года гривня обесценилась более чем в три раза, цены выросли в среднем в 2,2 раза, а размеры государственных социальных выплат отстают от инфляции почти на 50%. Тарифы на коммунальные услуги, которые были повышены именно по требованию МВФ, «добивают» и украинское население, и украинскую промышленность. Этот перечень можно продолжать долго! Мы не согласны с такой политикой власти, мы – единственная политическая сила в парламенте, которая требует изменений. И поэтому мы первыми разработали новую экономическую стратегию для Украины», – отметил Виктор Бондарь.
Он подчеркнул, что целью экономической стратегии, разработанной Партией «Відродження», является защита отечественных производителей, развитие промышленного производства и создание стимулов для увеличения украинского экспорта.
«Стратегия «Собственный путь Украины» базируется на простой идее, которую ежедневно поддерживают все больше украинцев: нашей стране не стоит слепо и безоговорочно руководствоваться советами международных кредиторов, наших международных партнеров. Украина должна идти своим путем, опираясь на внутренние ресурсы и национальные интересы. Суть этой стратегии – опора на собственные силы и ресурсы, подчиненность политики экономическим интересам. То есть подъем экономики должен стать национальным приоритетом. Украине нужно отказаться от внешнего диктата и управления. Нам предстоит думать не о том, где и у кого одолжить деньги, а о том, как самим их заработать!» – сказал председатель Партии «Відродження».
И сообщил, что для реализации стратегии в жизнь Партия «Відродження» уже зарегистрировала в Верховной Раде ряд законопроектов, направленных на создание стимулов для возрождения украинской промышленности.
«Пора прекратить безумную практику принесения насущных экономических интересов страны в жертву геополитическим фантазиям. Мы не должны искать «старшего брата» или покровителя. Мы должны искать рынки сбыта украинской продукции. Если мы хотим жить, как в Европе, то должны сами строить Европу в своей стране. Наша задача – выйти на ежегодное увеличение ВВП на 7-10%. Мы готовы объединять вокруг этих идей экономического возрождения Украины людей здравого смысла. Людей, готовых оставить в стороне пустые иллюзии, экономически необоснованные надежды и взяться за реальное возрождение экономики Украины», – подчеркнул председатель Партии «Відродження».
Как сообщалось ранее, на VII Съезде Партии «Відродження» было объявлено о том, что политическая сила будет участвовать в президентских и парламентских выборах.