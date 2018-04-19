НАБУ должно установить заказчиков кампании против Арсения Яценюка и "Народного фронта" - нардепы

"Общество должно знать, что на самом деле происходит в государстве", - заявил Тетерук.

Группа народных депутатов фракции "Народный фронт" посетила Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать факты политической коррупции и грязной кампании против премьер-министра Арсения Яценюка, которые озвучил нардеп-беглец Александр Онищенко в интервью британскому изданию The Independent.

Как отметил в общении с журналистами Первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, "этот вопиющий случай должен быть тщательно и в кратчайшие сроки расследовано, а общество должно знать, что на самом деле происходит в государстве".

"Мы были на приеме у заместителя председателя НАБУ Анатолия Новака, поскольку глава сейчас находится в служебной командировке. Мы зарегистрировали наше заявление, теперь мы ожидаем следующего шага, о котором мы тоже будем информировать", - сказал Тетерук.

Присутствующий на встрече народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов подчеркнул, что обращение фракции является фактически заявлением о совершении правонарушения Онищенко и другими субъектами, которые будут фигурировать в будущем уголовном производстве.

"От сегодня НАБУ имеет ровно 24 часа на внесение сведений о совершение уголовного правонарушения Онищенко и всеми его сообщниками в Единый реестр досудебных расследований", - отметил депутат.

"Таким образом, мы сегодня, имея информацию, обнародованную народным депутатом Онищенко в международном издании The Independent, считаем, что эта информация может считаться доказательством по новому уголовному делу, в новом уголовном производстве относительно подкупа народных депутатов, других должностных лиц, а именно совершение коррупции в высших эшелонах власти", - подчеркнул Помазанов.

Представитель "Народного фронта" также выразил мнение, что информация Онищенко - это фактически покушение на государственный переворот, который имел место 10 месяцев назад после формирования второго правительства Арсения Яценюка.

"Именно тогда был фактически уничтожен рейтинг "Народного фронта" и рейтинг самого Арсения Яценюка как его лидера, и теперь мы видим, кто это все финансировал и каким образом все это происходило", - подчеркнул Помазанов.

"Было потрачено почти $30 миллионов, чтобы дискредитировать Яценюка, для того, чтобы уничтожить вторую по величине политическую силу в парламенте - фракцию "Народный фронт", и собственно, изменить расклад сил в парламенте", - подчеркнул народный депутат.

"Мы все помним проплаченные заявления господина Саакашвили, когда он, стремясь занять кресло премьер-министра, рассказывал о якобы преступлениях Арсения Яценюка. Мы все помним, как боролись с тем, чтобы не увольнять бывшего министра экологии Игоря Шевченко, который был назначен по квоте БЮТ, после письма, подписанного Юлией Тимошенко. Именно Яценюк не допустил распродажи недр и уменьшение ренты, которая составляла 70%", - подчеркнул Помазанов.

Именно поэтому заявление "Народного фронта" к НАБУ должно стать поводом к расследованию по двум пунктам:

1) относительно Онищенко, который осуществлял подкуп нардепов и других высокопоставленных лиц;

2) осуществление уголовного производства относительно других участников правонарушения после установления фамилий заказчиков и инициаторов политического кризиса и грязной кампании против "Народного фронта" и Арсения Яценюка.

"В течение суток мы будем наблюдать за реакцией НАБУ и будем ожидать реальных действий от конкретного детектива по внесению сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований", - резюмировал представитель "Народного фронта".