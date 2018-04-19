ГПУ хочет снять неприкосновенность с двух нардепов от "Оппоблока" - СМИ

Также источники отмечают, что речь идет об Александре Вилкуле и Дмитрие Колесникове.

Генеральная прокуратура Украины может внести в Верховную раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники в парламенте. Также источники отмечают, что дело относительно депутата от "Оппозиционного блока" Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

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Отмечается, что Дмитрий Колесников, также депутат от "Оппозиционного блока", в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности на 90% документов для подачи в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов.