ГПУ хочет снять неприкосновенность с двух нардепов от "Оппоблока" - СМИ

19:01, 19 апреля 2018
Политика
168
Ранее сообщалось, что в ГПУ готовят представления на снятие неприкосновенности с 5 нардепов / фото УНИАН

Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники в парламенте. Также источники отмечают, что дело относительно депутата от "Оппозиционного блока" Вилкула касается вопросов земли в Днепропетровской области.

Читайте такжеКСУ возьмется за отмену депутатской неприкосновенности

Отмечается, что Дмитрий Колесников, также депутат от "Оппозиционного блока", в период с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Александр Вилкул был его предшественником на этой должности.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности на 90% документов для подачи в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ГПУ#Рада#неприкосновенность#Александр Вилкул