"Готово на 90%": Луценко готовит документы для снятия неприкосновенности с 5 депутатов

Генпрокурор заявил, что время для соответствующих представлений не "за горами". Луценко не рассказал, о ком именно идет речь.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности на 90% документов для подачи в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов.

Об этом генпрокурор сообщил журналистам на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области, который транслировался на странице пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко в Facebook.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - заявил Луценко.

В этой связи он уточнил, что обнародует эту информацию только после подписания соответствующих документов.

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Генпрокурор убежден, что собранных документов достаточно для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".

"Обстоятельства, которые я контролирую уже в течение, наверное, полугода – например, в Днепропетровской области, чуть меньше по другим областям, - с моей точки зрения, четко указывают на возможность похода в Верховную Раду", - сказал Луценко.

"Думаю, что это время не за горами, но не сегодня", - сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года.