Полторы тысячи военных без боеприпасов: экс-начальник Генштаба ВСУ рассказал, как планировали подавлять акции протеста в феврале 2014 года

Юрий Ильин утверждает, что в «операции» планировали задействовать 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, но боеприпасы им не должны были выдавать.

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин сообщил детали подготовки в феврале 2014 года «антитеррористической операции», целью которой было силовое подавление массовых акций протеста.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильин рассказал во время допроса на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

По словам Ильина, 19 февраля 2014 года вечером он прибыл в Киев, где встретился с тогдашним министром обороны Павлом Лебедевым, который заявил, что по всей стране существует угроза совершения терактов, поскольку в 11 областях были захвачены госучреждения, а во Львовской и Ивано-Франковской области из воинских частей похитили оружие.

Также он добавил, что было получено распоряжение СБУ о повышенной готовности силовиков для борьбы с терроризмом.

По словам Ильина, около 3 часов утра 20 февраля он находился в кабинете первого заместителя начальника Генштаба, где уже были подготовлены определенные документы в случае принятия решения о проведении «антитеррористической операции».

По словам Ильина, в «операции» планировалось задействовать 25 бригаду, подразделения морской пехоты, другие военные части - в среднем до 1,5 тыс. военнослужащих.

Ильин уверял суд, что документы о проведении «операции» соответствовали закону о борьбе с терроризмом, он подписал эти документы и приказал готовить воинские части к выполнению задач.

В то же время Ильин заявил, что военнослужащие, которых планировали задействовать в охране госучреждений, должны были выйти на службу без боеприпасов.