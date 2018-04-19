Экс-начальник Генштаба ВСУ заверил, что докладывал об обострении ситуации в Крыму во время Майдана

По словам Ильина, когда в Киеве начался Евромайдан, в Крыму стали нарастать сепаратистские настроения и создаваться отряды самообороны.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин уверяет, что докладывал руководству государства об обострении ситуации в Крыму во время Майдана в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильин сказал во время допроса на заседании коллегии судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Экс-начальник Генштаба рассказал, что, когда в Киеве начались события на Майдане, в Крыму местные политики и депутаты стали заявлять, что в случае смены власти в Киеве Крым не будет подчиняться центральной власти, а будет бороться за свою независимость.

Также он отметил, что и население Крыма не поддерживало события в столице.

Ильин рассказал, что в Крыму зимой 2014 года начали создавать отряды самообороны, и отметил, что во время встреч с бывшим председателем Совета министров Автономной республики Крым Анатолием Могилевым и тогдашним председателем Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Яцубой рекомендовал им не выпускать ситуацию из-под контроля.

«Могилев ответил, что формирование отрядов самообороны - это ответ на действия радикалов в Киеве. То же самое говорил и Яцуба», - отметил Ильин.

Он также подчеркнул, что докладывал о ситуации в Крыму, но должной реакции на это не было.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав псевдореферендум относительно его самоопределения, и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.