Порошенко: Россия не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины

Президент отметил, что краеугольным камнем его предвыборной кампании было создание единой поместной украинской православной церкви.

Российская Федерация не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на заседании парламента после принятия постановления о поддержке его обращения к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Читайте такжеПорошенко обратился к депутатам: собственная церковь – атрибут независимого государства

Он подчеркнул, что “государство не имеет права и не должно вмешиваться в церковные дела”, и добавил: “А тем более, иностранное государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины”.

После этого почти весь зал аплодировал этим словам.

Также Порошенко подчеркнул: «Если Москва объявляет Украину своей канонической территорией, так не является ли это посягательством на территориальную целостность Украины, имеем ли мы право молча спокойно наблюдать за этими посягательствами?».

Кроме того, президент отметил, что «краеугольным камнем предвыборной кампании президента Украины, так же, как и большинства народных депутатов, было создание единой поместной Украинской православной церкви».

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломе. I о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

В обращении Порошенко просит патриарха Варфоломея предоставить православной церкви в Украине Томос к автокефалии. "Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, ибо из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры", - говорится в обращении.