Нардеп пришла в Раду на последних днях беременности

Парубий обратил внимание, что нардеп пришла докладывать в зал, а "должна была сегодня находиться в больнице в ожидании пополнения".

Внефракционный народный депутат Виктория Пташник пришла на работу на последних днях беременности.

Как член комитета по вопросам экономической политики она представляла законопреокт о защите экономической конкуренции, передает Gazeta.ua.

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"Девять месяцев мы готовили этот законопроект. Комитет провел работу. Имейте уважение к Виктории Пташник, которая пришла докладывать в зал, а должна была сегодня находиться в больнице в ожидании сыночка или доченьки. Она пришла убедить нас, что этот закон должен быть поддержан", - сказал спикер Андрей Парубий.

Он несколько раз ставил законопроект на голосование, однако поддержки он не получил.

Виктория Пташник с мужем Александром воспитывают 7-летнего сына Евгения. После первой беременности нардеп провела в декретном отпуске год.