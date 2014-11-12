ООН призывает не допустить, чтобы ситуация на Донбассе превратилась в затяжной военный конфликт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

”Сейчас, когда выполнение Минских договоренностей под вопросом, это имеет значение, каким образом может продержаться режим прекращения огня. Мы глубоко обеспокоены относительно возможностей восстановления широкомасштабных боевых действий, и конфликт может продолжаться месяцами, могут быть малые столкновения, а также периоды больших и широких боевых действий и увеличение жертв. Любой из вариантов будет для Украины катастрофой”, - сказал он.

Читайте такжеСовет Безопасности ООН собирают США за вторжение в Украину российских войск - дипломаты

Также он отметил, что ситуация может ”свестись к замораживанию конфликта или к затяжному конфликту, который может закрепить нынешнюю ситуацию на востоке Украины на годы или десятилетия”.

”Мы несем коллективную ответственность за то, чтобы ни один из этих вариантов не материализовался. Единственная альтернатива - это прекращение боевых действий с тем, чтобы, все украинцы могли вернуться к своей жизни в условиях стабильной и безопасной страны с сохранением суверенитета и территориальной целостности Украины” , - подчеркнул он.

В завершение дипломат отметил, что путь к такому решению лежит через восстановление выполнения всеми сторонами Минских договоренностей и общей ответственности за их выполнение.