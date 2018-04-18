Янукович должен был остаться в Украине и умереть, если нужно – Добкин

По мнению политика, если бы Янукович не сбежал из страны, многих трагических событий последних лет можно было бы избежать.

Народный депутат, экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин убежден, что бывший президент Украины Виктор Янукович не должен был бежать из страны, несмотря на риск для его жизни.

Как сообщает «Украинская правда», такое заявление он сделал в Оболонском райсуде Киева, во время своего допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича.

Политик настаивает, что 21 февраля в Харькове сложилась опасная атмосфера, и Янукович опасался за свою жизнь.

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"Такая была атмосфера ... Мы не знали, что может произойти через полчаса, через 5 минут... Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет – а он, скорее всего, понимал, что умрет – он должен был остаться и умереть. Он - глава государства, избирается на эту должность, должен понимать, что такое время может наступить", – подчеркнул Добкин.

По его убеждению, если бы Янукович не сбежал из страны, «не было бы трагических событий для многих людей».

"Это мое личное... Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, он мог выполнять свои обязанности, находясь в любом городе", – сказал Добкин, обращаясь к прокурорам.

"Считаю, одно из переживаний, которое у него было – по поводу своей безопасности", – подытожил депутат.

На допросе Добкин также рассказал, как Янукович убегал через Харьков в 2014 году. По его словам, 21-22 февраля в Харькове ему ежеминутно грозила опасность. Янукович "очень волновался и постарел".

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-президента Януковича в совершении государственной измены, проводит допрос Добкина.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. 29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.