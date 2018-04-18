Янукович должен был остаться в Украине и умереть, если нужно – Добкин

14:38, 18 апреля 2018
Политика
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Добкин считает, что Януковичу не нужно было бежать из Украины / REUTERS

Как сообщает «Украинская правда», такое заявление он сделал в Оболонском райсуде Киева, во время своего допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича.

Политик настаивает, что 21 февраля в Харькове сложилась опасная атмосфера, и Янукович опасался за свою жизнь.

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"Такая была атмосфера ... Мы не знали, что может произойти через полчаса, через 5 минут... Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет – а он, скорее всего, понимал, что умрет – он должен был остаться и умереть. Он - глава государства, избирается на эту должность, должен понимать, что такое время может наступить", – подчеркнул Добкин.

По его убеждению, если бы Янукович не сбежал из страны, «не было бы трагических событий для многих людей».

"Это мое личное... Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, он мог выполнять свои обязанности, находясь в любом городе", – сказал Добкин, обращаясь к прокурорам.

"Считаю, одно из переживаний, которое у него было – по поводу своей безопасности", – подытожил депутат.

На допросе Добкин также рассказал, как Янукович убегал через Харьков в 2014 году. По его словам, 21-22 февраля в Харькове ему ежеминутно грозила опасность. Янукович "очень волновался и постарел".

Как сообщал УНИАН, сегодня Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-президента Януковича в совершении государственной измены, проводит допрос Добкина.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины. 29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

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Теги: #Янукович#Добкин