Боец АТО: "В августе мы могли взять Донецк и Луганск, выйти к границе с РФ, но не было приказа"

По его словам, когда началось широкомасштабное наступление сил АТО с приходом к власти Петра Порошенко, военным удавалось освобождать города и теснить противника, пишет ТСН.

"Мы уже почти отрезали Донецк и Луганск от остальной территории – то есть все было очень хорошо. Вопрос - почему не пошли дальше? Вот мы зашли в Пески 24 июля. Я понимаю, мы заняли рубеж, пару дней у нас там, пускай три дня у нас было очень "горячих". Потом еще, пусть, неделя. Почему мы не пошли дальше? Мы стали на этом рубеже и потеряли там 99 дней своей жизни – те, кто с самого начала в этих Песках воевал", – рассказал военный.

Читайте такжеБойцы 32-го блокпоста: "Боевики оказались большими людьми слова, чем наши генералы" (видео)При этом, как утверждает "Гном", у силовиков были все возможности, до середины августа окружить и отрезать Донецк-Луганск и даже дойти до границы с Россией.

Однако, такого приказа от командования не поступало. По словам Начовного, приказа идти дальше после взятия Песков, не было.

"Наше командование боится давать какой-либо приказ, потому что за него придется отвечать. Поэтому у нас все так, на словах. А давайте, пусть стоят. А потом: "Так они ж сами стояли! Чего они, сами же захотели". Сейчас, говорят, хотят сделать так, что якобы наша 5-я рота, которая в аэропорту стояла, чуть ли не сама попросилась в аэропорт ехать", – пояснил "киборг".

Напомним, бойцы АТО продолжают удерживать оборону аэропорта Донецка, несмотря на регулярные атаки и попытки боевиков взять стратегически важный объект.