В СНБО опровергли вывод бойцов "Правого сектора" из донецкого аэропорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о выводе из аэропорта батальона «Правый сектор».

“Все подразделения, которые обороняют донецкий аэропорт и населенный пункт Пески, находятся на своих позициях и никуда не отходили”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеБоевики уже 5 часов штурмуют аэропорт Донецка, погиб военный – "Правый сектор"Как сообщалось, командир отдельного батальона "Правого сектора" с позывным "Черный" заявил по телефону "Громадському ТВ", что силы "Правого сектора" выполнили свою задачу в донецком аэропорту и сейчас выводятся оттуда.

"Все, что мы смогли там сделать - мы сделали. Сейчас им будут заниматься только Вооруженные силы Украины", - сказал он.