Депутаты хотят усилить кадры МИД для инвентаризации договорно-правовой базы с Россией и СНГ

Председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко подчеркнула необходимость назначения посла Украины в Дании.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко подчеркивает необходимость кадрового усиления в Министерстве иностранных дел для инвентаризации договорно-правовой базы с Россией, а также в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Гопко отметила, что решение об инвентаризации договорно-правовой базы с РФ, а также в рамках СНГ, - «это уже давно ожидаемое решение».

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«И очень важно усилить МИД, в частности, назначением дополнительно заместителя, а также первого заместителя главы МИД, чтобы мы видели эту инвентаризацию не на уровне 10%, как это происходит сейчас, а гораздо эффективнее», - сказала она.

Депутат также отметила, что чрезвычайно важно для Украины является назначение послов, в частности в Дании, учитывая важность этой страны, в том числе «для блокирования строительства российского газового проекта «Северный поток-2».

Она напомнила, что посол в Дании не назначается президентом уже более 2 лет.