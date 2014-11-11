У Порошенко хотят запретить Facebook-министров

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил советник президента Украины Николай Томенко, пишет Gazeta.ua.

"Мы ищем непартийных и непопулистов", — отметил Томенко.

Он подчеркнул, что будущие министры должны заботиться прежде всего о политике Украины, а не о собственной популярности.

"Министры не должны дарить машины добровольческим батальонам. Мы также хотим запретить Facebook-министров", — заявил советник главы государства.

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Напомним, участники коалиционных переговоров единодушно решили снять депутатскую неприкосновенность.

Как отметил представитель партии "Блок Петра Порошенко" Николай Томенко, такую инициативу поддержали все пять сил-участников коалиционных переговоров.

Томенко пояснил, что речь идет о коммерческой деятельности, поскольку около 90% дел, которые подавались к снятию неприкосновенности, касающихся бизнес-деятельности депутатов или использования коррупционных схем. Для того, чтобы открыть уголовное дело против нардепа, которого подозревают в коррупционных делах, согласие ВР уже не нужно. Вместо этого будет соответствующая процедура.