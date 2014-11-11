«Батькивщина» хочет включить в коалиционное соглашение условие освобождения Савченко

Об этом заявила народный депутат от партии «Батькивщина» Александра Кужель, передает Радио Свобода.

«Мы поздравляем Надежду с тем, что вчера она стала народным депутатом», - отметила Кужель и поблагодарила коллег, которые согласились в тексте коалиционного соглашения прописать отдельный раздел об освобождении Савченко.

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Сейчас продолжаются переговоры по согласованию текста коалиционного соглашения. Сегодня участники переговоров согласовали принципы формирования коалиции и правительства.