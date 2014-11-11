«Батькивщина» хочет включить в коалиционное соглашение условие освобождения Савченко
18:35, 11 ноября 2014Политика
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Партия «Батькивщина» предлагает в тексте коалиционного соглашения прописать раздел по освобождению украинской летчицы, первого номера списка партии Надежды Савченко.
REUTERS
Об этом заявила народный депутат от партии «Батькивщина» Александра Кужель, передает Радио Свобода.
«Мы поздравляем Надежду с тем, что вчера она стала народным депутатом», - отметила Кужель и поблагодарила коллег, которые согласились в тексте коалиционного соглашения прописать отдельный раздел об освобождении Савченко.
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Сейчас продолжаются переговоры по согласованию текста коалиционного соглашения. Сегодня участники переговоров согласовали принципы формирования коалиции и правительства.
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