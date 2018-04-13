Пентагон: Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонных комплексов
Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонительных комплексов и американские компании видят в нем огромный потенциал, но отсутствие прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов не способствуют сотрудничеству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности.
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По словам Карема, несмотря на то, что Украина ведет борьбу против российской агрессии на востоке, чрезвычайно важна внутренняя борьба против коррупции.
«Комплексные реформы институционального характера и, в частности, всех коррумпированных институтов обеспечат доверие населения. По этой причине США призывают удвоить усилия по содействию верховенству права», - добавил он.
«Успех Украины зависит от силы антикоррупционных институтов как НАБУ, а также полностью независимого антикоррупционного суда, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии», - заметил Карем.
Также он отметил, что «Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонительных комплексов, американские компании видят огромный потенциал в Украине, но (в украинском ОПК - УНИАН) часто не хватает прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов, что не поощряет и не способствует промышленном сотрудничеству».
Карем подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине - это вопрос национальной безопасности.