Пентагон: Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонных комплексов

14:47, 13 апреля 2018
Политика
556
Пентагон отметил потенциал и проблемы украинского ОПК/ фото turchynov.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

Читайте такжеЗаместитель генсека НАТО Геттемюллер: вступление Украины в НАТО и ЕС - вполне реалистичные цели

По словам Карема, несмотря на то, что Украина ведет борьбу против российской агрессии на востоке, чрезвычайно важна внутренняя борьба против коррупции.

«Комплексные реформы институционального характера и, в частности, всех коррумпированных институтов обеспечат доверие населения. По этой причине США призывают удвоить усилия по содействию верховенству права», - добавил он.

«Успех Украины зависит от силы антикоррупционных институтов как НАБУ, а также полностью независимого антикоррупционного суда, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии», - заметил Карем.

Также он отметил, что «Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонительных комплексов, американские компании видят огромный потенциал в Украине, но (в украинском ОПК - УНИАН) часто не хватает прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов, что не поощряет и не способствует промышленном сотрудничеству».

Карем подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине - это вопрос национальной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пентагон#Украина