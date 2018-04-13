Пентагон: Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонных комплексов

По словам заместителя Министра обороны США, несмотря на то, что Украина ведет борьбу против российской агрессии на востоке, чрезвычайно важной является внутренняя борьба против коррупции.

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонительных комплексов и американские компании видят в нем огромный потенциал, но отсутствие прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов не способствуют сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности.

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По словам Карема, несмотря на то, что Украина ведет борьбу против российской агрессии на востоке, чрезвычайно важна внутренняя борьба против коррупции.

«Комплексные реформы институционального характера и, в частности, всех коррумпированных институтов обеспечат доверие населения. По этой причине США призывают удвоить усилия по содействию верховенству права», - добавил он.

«Успех Украины зависит от силы антикоррупционных институтов как НАБУ, а также полностью независимого антикоррупционного суда, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии», - заметил Карем.

Также он отметил, что «Украина имеет один из крупнейших и развитых в Европе оборонительных комплексов, американские компании видят огромный потенциал в Украине, но (в украинском ОПК - УНИАН) часто не хватает прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов, что не поощряет и не способствует промышленном сотрудничеству».

Карем подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине - это вопрос национальной безопасности.