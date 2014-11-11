​Меркель: ЕС не будет ужесточать экономические санкции против РФ

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. В то же время, по ее словам, возможно расширение "черного списка" лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС.

"На данный момент усиления экономических санкций не планируется", - отметила она.

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Ангела Меркель также подчеркнула необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины. "Мы концентрируемся на гуманитарной ситуации и том, как достичь реального прекращение огня", - сказала канцлер.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против России 17 ноября. Как отметила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, службы ЕС подготовили различные варианты санкций против России.