ЕС готовит различные варианты будущих санкций против РФ
Службы ЕС подготовили различные варианты санкций против России, но для их юридического оформления необходимо решение Совета ЕС.
Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Коцьянчич.
По ее словам, предварительно была проведена интенсивная работа относительно возможных ограничительных мер против РФ.
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"Была проведена очень большая работа в предыдущие месяцы для подготовки возможных мер, которые по-прежнему актуальны. Некоторые из них уже были отражены в принятых ограничениях", - сказала она.
"Однако для каждого обновления санкций нам нужна новая законодательная предложение от Совета", - сказала Коцьянчич.
Она также отметила, что 17-го ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине "с учетом всех текущих событий", а также ответ ЕС.
В частности, как отметила Коцьянчич, одним из вариантов такого ответа мое усиление санкций против РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ 17 ноября.