ЕС готовит различные варианты будущих санкций против РФ

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Коцьянчич.

По ее словам, предварительно была проведена интенсивная работа относительно возможных ограничительных мер против РФ.

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"Была проведена очень большая работа в предыдущие месяцы для подготовки возможных мер, которые по-прежнему актуальны. Некоторые из них уже были отражены в принятых ограничениях", - сказала она.

"Однако для каждого обновления санкций нам нужна новая законодательная предложение от Совета", - сказала Коцьянчич.

Она также отметила, что 17-го ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине "с учетом всех текущих событий", а также ответ ЕС.

В частности, как отметила Коцьянчич, одним из вариантов такого ответа мое усиление санкций против РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против РФ 17 ноября.