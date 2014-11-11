ОБСЕ опровергла обвинения в разглашении данных о дислокации сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

"Мы не раскрываем позиций украинских военных", - заверяет Боцюркив.

Читайте такжеМинобороны: большинство наблюдателей миссии ОБСЕ в Мариуполе оказались россиянамиВ частности, он объяснил, что миссия отчитывается непредвзято и с позиций нейтральности. Также, по его словам, миссия не может скрывать те или иные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, в СНБО заявили, что украинская сторона обеспокоена разглашением отдельными представителями мониторинговой миссии ОБСЕ информации о дислокации украинских подразделений в зоне проведения АТО и надеется, что такие случаи в дальнейшем не будут повторяться.

Ранее группа "Информационное сопротивление" заявила о прекращении экспертного сотрудничества с ОБСЕ.

«Мы высоко ценим усилия и деятельность представителей ОБСЕ из европейских стран. Однако пока в ОБСЕ широко представлены граждане России, эта организация, к нашему глубокому сожалению, очень часто выступает в роли ширмы для агрессивных планов РФ против Украины. Несмотря на это, мы считаем невозможным дальнейшую совместную работу с этой организацией», - заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.