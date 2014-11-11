Кабмин не смог продать на аукционе самые дорогие министерские автомобили

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак, передает Автоконсалтинг.

По его словам, за восемь месяцев на трех аукционах правительство продало автомобилей на 6,5 млн. гривен, которые в дальнейшем были направлены в бюджет.

"Мы провели 3 аукциона за 8 месяцев работы, но, к сожалению, не смогли продать 13 самых дорогих авто, а все остальные нашли своих покупателей. В результате удалось собрать 6,5 млн. гривен, которые и были перечислены в общий фонд государственного бюджета Украины," – сказал министр.

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На первом аукционе было продано восемь машин из 73 на общую сумму 1,647 млн грн. Больше половины этой суммы – 965 тыс. грн – составили средства от продажи лимузина ЗИЛ-114 1971 года выпуска.

На втором аукционе с молотка ушло еще 27 автомобилей из 64-х, на третьем - 24.