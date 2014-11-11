Боевики обстреливают Станицу Луганскую

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей, сначала применялось стрелковое оружие, а затем минометы и артиллерия.

Информация о жертвах и разрушениях выясняется.

Читайте такжеБоевики за сутки обстреляли 9 населенных пунктов на Луганщине - СНБОТакже по словам местных жителей, боевики обстреливали Станично-Луганский район сегодня ночью. Около получночи, как только появилось электричество, стали звучать первые взрывы.

Напомним, за минувшие сутки в бою под Березовым бойцы АТО уничтожили девятерых боевиков, трое военных погибли.