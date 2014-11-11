Боевики обстреливают Станицу Луганскую
14:45, 11 ноября 2014Политика
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Сегодня около 12:35 в Станице Луганской начался обстрел позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков.
REUTERS
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей, сначала применялось стрелковое оружие, а затем минометы и артиллерия.
Информация о жертвах и разрушениях выясняется.
Читайте такжеБоевики за сутки обстреляли 9 населенных пунктов на Луганщине - СНБОТакже по словам местных жителей, боевики обстреливали Станично-Луганский район сегодня ночью. Около получночи, как только появилось электричество, стали звучать первые взрывы.
Напомним, за минувшие сутки в бою под Березовым бойцы АТО уничтожили девятерых боевиков, трое военных погибли.
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