Кремль загнал себя в стратегический тупик и становится опасным как никогда – российский журналист

В условиях экономического угасания Москва начинает действовать методами международных террористических организаций.

Путинский режим загнал себя в стратегический тупик, и это делает его еще более опасным для мира.

Такое мнение в колонке журнала «Новое время» высказал российский журналист Семен Новопрудский. Автор отмечает, что после новых санкций Минфина США Россия внезапно вернулась в декабрь 2014 года, когда рубль за пару дней потерял к доллару и евро более 10%. При этом, нынешний обвал российской валюты произошел на фоне рекордно высоких за последние три года мировых цен на нефть.

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«Россия загнала себя в стратегический тупик, из которого у нее два выхода: большая война (в более мягком варианте: постоянный шантаж Запада большой войной) или ползучая капитуляция. Поэтому путинский режим становится опасным для мира как никогда, а новые экономические санкции против ключевых фигур российского власти и бизнеса — лучшей смирительной рубашкой для обезумевшего (в буквальном, не метафорическом) смысле слова диктатора», - отмечает автор.

По его словам, санкции становятся главным элементом стратегического сдерживания России. Тем не менее, несмотря на экономическое угасание, Москва все еще способна устраивать провокации с мировым резонансом.

«Парадоксальным образом — что показывают истории вроде отравления Скрипалей — Россия начинает действовать, как международные террористические организации. То есть пытается влиять на мир точечными резонансными преступлениями», - указывает Новопрудский.

Журналист отмечает, что эскалация конфликта с РФ опасна, поскольку в России исторически крайне низка цена человеческой жизни, а политические амбиции – напротив, чрезвычайно высоки.

«Путин в этом смысле в эскалации полномасштабной войны не связан ничем, кроме, возможно, собственных страхов. Количество человеческих потерь среди россиян его явно не испугает. В такой ситуации задача санкций — не столько смена российской власти путем заговора элиты, которую путинская политика будет неуклонно разорять, сколько ограничение возможностей России по организации гибридных войн и провокаций по всему миру», - заключает он.

Читайте колонку российкого журналиста Семена Новопрудского в свежем выпуске еженедельника "Новое время" (12 апреля 2018 №14 (191).