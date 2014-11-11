Появились фото очередной колонны тяжелой техники боевиков на Донбассе

Военные грузовики с тяжелым вооружением в Макеевке, подконтрольной боевикам, сфотографировали из окна автомобиля.

Как сообщал УНИАН, вчера наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ)зафиксировали под Донецком две военные колонны из 17 грузовиков с тяжелым вооружением.

Первый конвой попал в поле зрения наблюдателей в воскресенье около 11:20 в районе поселка Погоды. «Специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 17 грузовиков ЗИЛ без опознавательных знаков, пять из них везли на прицепе установки залпового огня "Град", в двух автомобилях находились боеприпасы», - говорится в сообщении миссии.

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Передвижения еще одной колонны заметили в 11:35 возле города Зугрес, расположенного в 41 километре к востоку от Донецка. Этот конвой также состоял из 17 Камазов без опознавательных знаков. По словам наблюдателей, 12 из автомобилей везли на буксире 122-миллиметровые гаубицы.