За ночь боевики 13 раз обстреляли силы АТО

В частности, взрывы были слышны вблизи Дебальцево и Чернухино. В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения, направлены в больницы.

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Ситуация в районе трассы Бахмутка остается напряженной.

Ночью подразделения, дисокуються в этом районе были неоднократно обстреляны из РСЗО БМ-21 Град, минометов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр АТО.

"Ситуация на юге зоны АТО под нашим контролем. Ночь в районе Донецкого аэропорта прошла спокойно, но с шести утра боевики начали обстреливать наши позиции из стрелкового оружия и гранатометов. Мы находимся на определенных рубежах и позициях, открываем огонь только в ответ на атаки боевиков, уничтожаем их огневые точки", - говорится в сообщении.