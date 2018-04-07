Румыния одобрила открытие пункта пропуска для паромного сообщения на границе с Украиной

14:16, 07 апреля 2018
Политика
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europarl.europa.eu

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Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 года.

Кабинет министров Украины одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка-Исакча еще в ноябре 2014 года.

В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном пограничном движении.

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Теги: #Украина#Румыния#пункт пропуска