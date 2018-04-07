Румыния одобрила открытие пункта пропуска для паромного сообщения на границе с Украиной

Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщения.

Правительство Румынии поддержало открытие пункта пропуска Орловка-Исакча. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ,обнародовал на странице в соцсети зампредседателя Одесского областного совета Юрий Димчогло.

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Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Строительство паромных комплексов Измаил-Тульча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабре 2013 года было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 года.

Кабинет министров Украины одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка-Исакча еще в ноябре 2014 года.

В начале октября 2014 года Украина и Румыния подписали соглашение о местном пограничном движении.