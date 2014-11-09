СБУ: на Донбассе бесследно исчезли уже почти 1700 человек

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, выступая на телевидении, передает радио "Свобода".

Он сообщил, что в районе села Никишино были захвачены в плен 5 украинских переговорщиков, и выразил надежду, что в ближайшее времяони будут освобождены. "Действительно захвачены как заложники эти люди, военнослужащие. Мы знаем, где они, уже работаем над тем, чтобы их освободить. Думаю, в ближайшее время это произойдет", - сказал он.

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Вместе с тем на вопрос, сколько украинцев сейчас находится в плену, Василий Вовк отметил: "У нас есть информация о том, что без вести пропавших 1695 человек. Но сколько из них в плену - очень сложно говорить".

Также начальник следственного управления СБУ отметил, что в настоящее время проведено около сотни ДНК-экспертиз по идентификации погибших.