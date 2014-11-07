Силы АТО и боевики обменялись пленными в формате «9 на 5»

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила кандидат в народные депутаты от «Блока Петра Порошенко», волонтер Оксана Билозир.

По ее данным, обмен состоялся в формате 9 на 5.

«Освободили 7 наших военных и двух волонтеров», - уточнила Билозир.

Также она опубликовала фамилии освобожденных украинских пленных.

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«Военные (возможные опечатки в ФИО, буду уточнять):

1. Божук Андрей Васильевич (8-й полк спецназа);

2. Паршиков Владислав (капитан, 8-й полк спецназа);

3. Анищенко (Айдар);

4. Юрченко ?Евгений ?Евгеньевич (51-я бригада);

5. Юхненко Александр Геннадьевич (80-я бригада);

6. Романчук (Айдар);

7. Дудко? (80-а).

Волонтеры:

Пронько Александр, ранен (активист Майдана);

Монастырский Александр», написала Билозир.

Ранее уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко заявляла, что из плена боевиков всего удалось освободить 1,3 тыс. человек.