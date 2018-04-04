Суд обязал НАБУ проверить коррупционную связь СБУ и Буткевича - нардеп

Депутат призвал НАБУ немедленно проверить "коррупционные связи спецслужб с Буткевичем".

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины провести расследование коррупционных преступлений начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Виталий Куприй.

«Сегодня Соломенский районный суд города Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие НАБУ, которая заключалась в отказе расследовать коррупционные преступления начальника Управления СБУ в Сумской области Владислава Косинского, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 369 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)»,- написал Куприй.

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При этом депутат, ссылаясь на информацию в СМИ, отмечает, что Косинский фабрикует уголовные дела, а также осуществляет незаконные аресты и обыски. «В частности, речь идет о так называемом деле нардепа Сергея Рыбалки. Это происходит по прямому заказу и предоставлению взятки совладельца сети супермаркетов «АТБ» Геннадия Буткевича», - уточнил Куприй.

По словам нардепа, СБУ «закрывает глаза» на бизнес олигарха Буткевича в Крыму и способствует развитию его бизнес-проектов. «За это правоохранители получают неправомерную выгоду в виде взяток, проплаченных ресторанов и развлечений»,- утверждает Куприй.

Более того, по информации депутата, Косинский "вместо автомобиля стал использовать вертолет Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит Буткевичу». В частности, в декабре 2017 Косинский для своих собственных интересов якобы совершил на нем перелет из Днепра в Сумы, что по подсчетам стоит минимум 5000 долларов США»,- добавил Куприй и призвал НАБУ немедленно проверить «коррупционные связи спецслужб с Буткевичем и остановить поддержку им оккупантов» в Крыму.