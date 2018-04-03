Сус в суде заявил о фальсификации дел против нардепа Рыбалки

По словам Суса, дело Рыбалки можно отнести к тем производствам, в которых был "повышенный интерес моего руководителя или еще высшего руководителя над ним".

Экс-заместитель начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус на допросе в суде заявил о фактах возможной фальсификации уголовных производств против народного депутата Украины Сергея Рыбалки.

Об этом сообщает "Судебный репортер" в репортаже из зала суда.

Сус также заявил о возможном участии в процессе фальсификации соучредителя сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича.

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По словам Суса, дело Рыбалки можно отнести к тем производствам, в которых был "повышенный интерес моего руководителя или еще высшего руководителя над ним". Он рассказал, что с целью ускорить рассмотрение этого и других дел в департамент приходил экс-заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов. "По образно говоря, педалированию всех дел, существуют относительно Рыбалки", - отметил Сус.

Отвечая на уточняющий вопрос судьи о том, что означает "педалирование", экс-прокурор добавил: "Было несколько производств по Рыбалке, разбросанных по всей Украине, в нашем Департаменте не было ни одного. Стояло указание собрать все производства по Украине в наш Департамент, реанимировать, объединить в одно и создать как можно больше проблем Рыбалке".

Отвечая на вопрос адвоката о том, носили ли дела заказной характер, Сус подчеркнул: "По Рыбалке - там 100%. Он (Евдокимов - ред.) В кабинете говорил, где и какие следственные действия нужны". По его словам, Евдокимов был исполнителем в процессе фальсификации дел против народного депутата. "Там Буткевич, тесть Рыбалки, - он, грубо говоря, нарезал задачи", - отметил он.

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На уточняющий вопрос адвоката об отношениях Буткевича и руководства Генеральной прокуратуры Украины, Сус утвердительно ответил: "Из того, что мне известно, он лучший друг Луценко". Ранее Сус уже озвучивал факты возможной фальсификации уголовных производств против Рыбалки с участием Буткевича и Евдокимова в интервью журналисту американского издания The Washington Times, а также в интервью "Украинской правде".

После обнародования заявлений Суса, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство №52017000000000838 по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Генеральной прокуратуры по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями, которое повлекло за собой тяжкие последствия, до шести лет лишения свободы). Известно, что к делу по обращению народного депутата Виталия Куприя также были приобщены материалы о фабриковании дел в СБУ Сумской области при участии главы областного управления СБУ Владислава Косинского.