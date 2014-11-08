В скандальном 59-м округе определили победителя-мажоритарщика
02:11, 08 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по последнему 59-му мажоритарному округу.
Победу одержал мэр Курахово Сергей Сажко / gazeta.06237.info
По данным ЦИК, которые содержатся на официальном сайте комиссии, победу одерживает самовыдвиженец мэр Курахово Сергей Сажко.
За него свои голоса отдали 30,49% избирателей.
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Его главный конкурент - комбат "Днепр-1" Валентин Манько - получил поддержку 20,97% избирателей.
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