В скандальном 59-м округе определили победителя-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по последнему 59-му мажоритарному округу.

По данным ЦИК, которые содержатся на официальном сайте комиссии, победу одерживает самовыдвиженец мэр Курахово Сергей Сажко. За него свои голоса отдали 30,49% избирателей. Читайте такжеОт ЦИК требуют реакции на происходящее в 59-ом округе: "больше недели продолжается террор" Его главный конкурент - комбат "Днепр-1" Валентин Манько - получил поддержку 20,97% избирателей.

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