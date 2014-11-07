Прокурор Киева заявляет, что "Айдар" может совершить военный переворот

19:39, 07 ноября 2014
Политика
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Прокурор Киева Сергей Юлдашев усматривает опасность в том, что члены добровольческих батальонов "идут в города с оружием".

В прокуратуре Киева обвиняют "Айдар" в непредсказуемости

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры города Елена Яхно.

Читайте такжеКомандиры батальонов рассказали, чем планируют заниматься в Верховной Раде (видео)"Одно дело, когда они на Востоке защищают наше государство. Другое - когда они идут в города с оружием. В частности, в столицу. Даже больше, я считаю, это внутренней угрозой. Согласитесь, они же непрогнозируемые. Могут даже военный переворот совершить...", - цитирует она Юлдашева.

Post by Алена Яхно.

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