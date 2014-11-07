Прокурор Киева заявляет, что "Айдар" может совершить военный переворот
19:39, 07 ноября 2014Политика
1 0
Прокурор Киева Сергей Юлдашев усматривает опасность в том, что члены добровольческих батальонов "идут в города с оружием".
В прокуратуре Киева обвиняют "Айдар" в непредсказуемости
Об этом написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры города Елена Яхно.
Читайте такжеКомандиры батальонов рассказали, чем планируют заниматься в Верховной Раде (видео)"Одно дело, когда они на Востоке защищают наше государство. Другое - когда они идут в города с оружием. В частности, в столицу. Даже больше, я считаю, это внутренней угрозой. Согласитесь, они же непрогнозируемые. Могут даже военный переворот совершить...", - цитирует она Юлдашева.
Post by Алена Яхно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter