Рада отказывается включать в повестку дня законопроекты об отмене е-декларирования для активистов

Соответствующие решение не поддерживают фракции "Оппозиционный блок", Радикальной партии и группы "Воля народа".

Верховная Рада отказывается включать в повестку дня законопроекты, которыми предлагается отменить норму о е-декларировании для общественных деятелей - антикоррупционеров.

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Как передает корреспондент УНИАН, парламент уже дважды голосовал за включение этих законопроектов в повестку дня, но решение поддерживали не более 208 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) народных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционного блока», а также почти вся фракция Радикальной партии и группа «Воля народа» («за» - всего по одному депутату).

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», в соответствии с которым субъекты декларирования, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 3 закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года представить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о представлении общественными активистами е-деклараций.

Сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил провести экстренное заседание парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции для предоставления заключений относительно законопроектов, касающихся е-декларирования для общественных активистов, поскольку запланированное на 9.00 заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.