Супрун заполнила декларацию: страховка жизни и более $500 тысяч на пенсионном счете в США
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в 2017 году получила 348 284 грн заработной платы по месту основной работы.
Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно декларации, в 2017 году 9091 грн Супрун получила процентов от вклада в украинском банке.
В украинских банках и.о. министра имеет около 141 тыс. грн, на банковских счетах ее мужа - 12,7 тыс. грн. На счете в американском банке Супрун хранит 8317 долларов.
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Своего жилья в Украине супруги не имеют. Они пользуются квартирой в Киеве площадью 128,7 кв.м, в соответствии с «согласием на жительство». Автомобили и другие ценные вещи в декларации не указаны.
Согласно декларации, в США Супрун имеет страховые обязательства перед американской компанией William Penn Life Insurance на сумму 1670 долларов.
И.о. министра хранит более 555,6 тыс. долл. на пенсионном счете в США. Сделанные в прошлом году взносы в американские «кредитные союзы и другие небанковские финучреждения» составляют у Супрун и ее мужа вместе 3,7 млн долл.
Справка УНИАН. В предыдущей декларации Супрун указала, что на пенсионном счете имеет 471, 3 тыс. долл., а полученная зарплата по основному месту работы в 2016 году составляла 131, 4 тыс. грн.