Супрун заполнила декларацию: страховка жизни и более $500 тысяч на пенсионном счете в США

13:48, 02 апреля 2018
Политика
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В украинских банках она имеет 140 тысяч гривен сбережений / фото УНИАН

Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, в 2017 году 9091 грн Супрун получила процентов от вклада в украинском банке.

В украинских банках и.о. министра имеет около 141 тыс. грн, на банковских счетах ее мужа - 12,7 тыс. грн. На счете в американском банке Супрун хранит 8317 долларов.

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Своего жилья в Украине супруги не имеют. Они пользуются квартирой в Киеве площадью 128,7 кв.м, в соответствии с «согласием на жительство». Автомобили и другие ценные вещи в декларации не указаны.

Согласно декларации, в США Супрун имеет страховые обязательства перед американской компанией William Penn Life Insurance на сумму 1670 долларов.

И.о. министра хранит более 555,6 тыс. долл. на пенсионном счете в США. Сделанные в прошлом году взносы в американские «кредитные союзы и другие небанковские финучреждения» составляют у Супрун и ее мужа вместе 3,7 млн долл.

Справка УНИАН. В предыдущей декларации Супрун указала, что на пенсионном счете имеет 471, 3 тыс. долл., а полученная зарплата по основному месту работы в 2016 году составляла 131, 4 тыс. грн.

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