Центр "русского мира": СМИ рассказали, как российские дипломаты ведут разведдеятельность в Украине

В Украине, несмотря на войну продолжает спокойно работать Российский культурный центр.

Высланные из Украины российские агенты, которые работали в дипломатических представительствах, прямо связаны с Российским культурным центром, который несмотря на войну работает в Киеве.

Россияне покидали Киев из столичного аэропорта "Жуляны". Так, Владимир Небиваев вылетал с женой. Он работал официальным советником посольства и представителем Службы внешней разведки России. Их провожал Константин Воробьев, руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве, который еще называют Россотрудничеством. По сути, это - средоточие "русского мира" прямо в украинской столице, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Одно из первых попаданий Константина Воробьева в объектив камеры было на годовщину чествования памяти российского деятеля Петра Столыпина. Руководитель Российского культурного центра Воробьев приехал в Киево-Печерскую лавру, где проходили торжественные мероприятия по этому поводу.

Вообще в Лавру Воробьев и выдворенный дипломат-разведчик Небиваев наведывались часто. Однажды они были в компании Руслана Требунского, представителя пограничной службы ФСБ РФ. В основном визиты этой троицы совершались к епископу УПЦ Московского Патриархата, ректору Киевской духовной академии и семинарии владыки Сильвестра. Еще в Лавру приезжал Александр Лукашик, временно поверенный в делах России в Украине. Также фиксировалась встреча руководителя Российского культурного центра с руководителем РИА Новости Кириллом Вышинским.

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Однажды в камеры попала одиозная экс-депутат Партии Регионов Елена Бондаренко. В кафе в центре Киева она с Воробьевым о чем-то долго-долго говорила. "Естественно, даже если Воробьев не является частью российских спецслужб, он использует эти встречи для продвижения российского интереса для того, чтобы создавать какие-то благоприятные обстоятельства для общения с украинскими гражданами, перетягивания их на свою сторону. Даже если он лично не занимается вербовкой украинским гражданам, то обычно те, кто попадают в круг контактов российских представительств – в том числе Россотрудничество, конечно, это первоочередные объекты для вербовки российскими спецслужбами", - считает экс-дипломат Богдан Яременко.

Встречался Воробьев в ресторане "Царское село" возле Лавры и с известным российским пианистом Юрием Богдановым. Он как раз находился на гастролях в Киеве. К ним присоединился Сергей Антонов, второй секретарь Посольства России в Украине и семинарист из Киево-Печерской лавры.

В 1998 году правительства обеих стран заключили двустороннее соглашение. В России открылся Украинский культурный центр, однако его работа фактически заблокирована уже несколько лет. В помещении проводят обыски, длительное время не регистрировали нового директора. Кроме того, в Москве закрыли библиотеку украинской литературы, директора арестовали и возбудили против нее дело. При этом в Украине и дальше спокойно функционирует Российский культурный центр.

"Расторгнуть договор не составляет вообще никаких трудностей для украинского правительства. Это можно делать решением правительства. Объяснить зачем министру иностранных дел на территории Украины четыре росийских культурных центра во время войны – невозможно. Объяснение для здорового человека невозможно придумать. Мне известно, что украинские спецслужбы поднимают этот вопрос перед украинским правительством, но, к сожалению, не находят понимания", - добавил Яременко.

Кроме лиц, с которыми постоянно встречается Воробьев, известно о ряде других людей, которые имеют дружеские отношения с директором Россотрудничества. Это музыкант Олег Карамазов, православный журналист из пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, академик НАН с пророссийскими взглядами Петр Толочко. "Культурный центр - это очень хорошее прикрытие. Оно позволяет подобрать лояльных росскийкой культуре людей. Где лояльность - там можно оперировать лояльностью: уменьшать или увеличивать ее степень. Образуется среда. А чем больше пространство - тем сложнее отследить. Одно дело - следить за российским атташе, другое - с тремя тысячами людей, которые за год посетили этот культурный центр и приняли участие в их программах", - сказал военный эксперт Алексей Арестович.

Фактически всех дипломатов-разведчиков уже выслали. Весной 2017 года полицейские остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Водитель и пассажиры были пьяны. Тест на содержание алкоголя в крови проходить отказались.

Тогда в машине находились Валерий Коршунов, офицер по вопросам безопасности Посольства РФ. Он сам уехал в Россию. Его отъезд праздновали именно в тот день, когда за рулем сидел Руслан Требунский, представитель пограничной службы ФСБ - его выгнали сразу после этого скандала, среди пассажиров был дипломат-шпион Владимир Небиваев, которого выдворили в среду. С этими двумя спецслужбистами постоянно встречался руководитель Российского культурного центра Воробьев.

Вообще ездить нетрезвыми за рулем для российских дипломатов - это нормально. В этот четверг утром полицейские остановили в нетрезвом состоянии атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Алексея Карасаева.

Вчера ночью сотрудник Посольства России Алексей Корепин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП и пытался скрыться с места аварии.

Очевидно, что кроме разведывательной деятельности эти люди попирают законы нашей страны, прикрываясь дипломатическим иммунитетом. "Чего украинской власти не хватает? Скорее всего, неумение прогнозировать последствия своих действий, неумение брать на себя ответственность, страх за экономические активы, которые могут пострадать в результате резких политических и принципиальных решений. Этого не произошло за четыре года войны", - констатировал экс-дипломат Яременко.