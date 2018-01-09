Скандальный настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что Крым никогда не был украинским (видео)

Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел во перепалки с радикалами C14 заявил, что Крым отдали Украине якобы незаконно во времена Сталина.

Видео показал на своей странице в Facebook один из лидеров организации Евгений Карась.

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"Ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским?", - сказал владыка Павел. Он убежден, что Крым вошел в состав УССР в период сталинизма.

На самом деле указ, согласно которому Крымская область была передана из состава Российской советской федеративной социалистической республики в УССР, президиум Верховного Совета СССР издал 19 февраля 1954 года - при Хрущеве.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Киеве националисты проводили акцию у въезда в Киево-Печерскую Лавру. Митингующие протестовали против отказа священников УПЦ МП отпевать погибших украинских бойцов и граждан, которых крестили не в храмах УПЦ МП.