У здания Россотрудничества в Киеве прошел митинг (видео)

После атаки на здание Россотрудничества 20 февраля там прошел митинг.

Во вторник, 20 февраля, у здания Россотрудничества в столице на улице Борисоглебской прошел митинг.

Митингующие говорят, что это здание принадлежит ФСБ, а внутри русские "зомбируют" украинцев и выплачивают средства за все пророссийские митинги. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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Буквально три дня назад в это же здание уже врывались активисты националистических организаций.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля участники акции «Смерть России», инициированной организацией «ОУН» Николая Коханивского, атаковали офисы нескольких учреждений в центре Киева. В этих действиях приняли участие около 100 человек.

Камнями и яйцами праворадикалы забросали здание организации «Россотрудничество» (это представительство российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству). Окна в результате нападения были разбиты, на стене один из участников оставил надпись «Смерть России».