В Госбюро расследований избрали членов Совета общественного контроля

Во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений

В Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований избрали членов.

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Об этом сообщает экс-прокурор, менеджер группы "Реформа органов правопорядка" РПР, StateWatch Владимир Петраковский, передает "Украинская правда".

Всего утвердили 15 человек. Петраковский рассказал, что во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений, однако он рассказал о тренде во время голосования.

"Наблюдался четкий тренд - формировались группы, которые голосовали друг за друга и из-за этого был большой отрыв", - отметил он.

Кроме того был еще один инцидент при подсчете голосов. Тогда выбыл один из кандидатов, который получил 19 голосов.

По словам Петраковского, этот человек "просто ушел", поскольку, по его мнению, "все слишком долго продолжалось".

Из-за этого инцидента члены избирательной комиссии написали особое мнение. В нем они заявляют, что подсчет голосов был не совсем корректен, отметил Петраковский.

Напомним, что в подследственности ГБР - чиновники, правоохранители, судьи и лица, которые совершали военные преступления. Как сообщалось, Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.