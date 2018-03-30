Рада на следующей неделе может отменить е-декларации для антикоррупционеров (видео)

Алексей Гончаренко пообещал проголосовать за отмену этой нормы.

Верховная Рада может отменить обязательное электронное декларирование для общественных активистов на следующей неделе - 3 апреля.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сказал народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Алексей Гончаренко.

“Я надеюсь, что 3 апреля мы этот вопрос решим, отменим декларирование, безусловно, пропишем в законе, в переходных положениях, что те, кто не подал до 1 апреля, не несут никакой ответственности. Я думаю, что это был бы лучший выход из этой ситуации, я лично буду за это голосовать”, - сказал народный избранник.

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Напомним, 27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал украинские поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами. Порошенко впоследствии просил депутатов отменить требование об обязательстве общественных активистов подавать электронные декларации.

22 марта во время сессионного дня народные депутаты не смогли включить в повестку дня ни один из трех законопроектов, что касается декларирования доходов антикоррупционных общественных активистов.