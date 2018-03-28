Порошенко просит Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Президент обещает со своей стороны оперативно подписать соответствующий закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Верховная Рада должна снять обязательство о представлении электронных деклараций с общественных активистов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Администрации президента Украины.

«Глава государства еще раз подчеркивает, что введение электронного декларирования для активистов, принятое в прошлом году, было ошибкой. Она не необратимая, и ее можно исправить, и следует это сделать», - отмечается в комментарии.

Порошенко подчеркивает, что «Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования активистов».

В АП напоминают, что соответствующий законопроект президент подал еще летом прошлого года.

Отмечается, что глава государства со своей стороны оперативно подпишет закон.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, прямо или косвенно получающие финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

8 июля 2017 года президент Украины Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как это предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

6 февраля Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку парламентом этой инициативы.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.