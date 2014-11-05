Выплаты семьям погибших в АТО правоохранителей подняли до уровня выплат семьям военных

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на заседании правительства.

Яценюк отметил, что сейчас выплата семьям погибших военнослужащих составляет 609 тыс. грн, семьям работников правоохранительных органов - 150 тыс. грн.

«Сегодня мы принимаем решение, что выплаты будут у всех одинаковые - 609 тысяч гривен», - сказал премьер.

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«Понимаю, что деньгами человеческому горю нельзя помочь, но это долг государства перед семьями», - подчеркнул глава правительства.