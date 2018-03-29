Россия сравнила украинских пограничников с "сомалийскими пиратами" из-за задержания крымского судна

Захарова утверждает, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

В российском МИД заявили, что, задержав судно "Норд" под флагом РФ, Украина "уподобилась сомалийским пиратам".

Об этом пишет в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам", - сказано в сообщении.

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Захарова утверждает, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы "в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства". Она потребовала от имени РФ "немедленно освободить членов экипажа и возвратить судно "Норд" законному владельцу".

Как сообщал УНИАН, в Азовском море пограничники задержали крымское судно под российским флагом. Задержанное судно с судокомандой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.