"Предупреждение передано": в МИД провели беседу с венгерским послом о его заявлениях насчет Закарпатья

В ведомстве заявят, что представители украинской власти и венгерского меньшинства нашли взаимопонимание по закону об образовании.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкенем состоялся разговор относительно его заявлений по Закарпатью.

Об этом она заявила в эфире "Радио НВ".

В частности, ее спросили о венгерском после, который позволял себе недипломатичные высказывания.

"С ним была проведена беседа", - сказала Зеркаль.

"Предупреждение было передано", - подчеркнула она.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все озабоченности, которые возникают у венгерской общины" относительно закона об образовании.

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"Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общину, как это возможно реализовать", - отметила заместитель главы МИД.

"С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с общиной, что сейчас очень важно, и это не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО", - считает Зеркаль.

При этом она предположила, что "Венгрия не будет снимать свои претензии" относительно закона об образовании.

"Поскольку я понимаю, то они будут выдвигать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций, но мы исходим из того, что надо быть конструктивными, и пытаемся найти этот конструктив именно с общиной", - добавила замминистра.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеркаль отмечала, что посол Венгрии в Украине превышает свои полномочия, заявляя о том, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст. 7) вызвали озабочепнность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.